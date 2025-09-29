Superior AI Systems'daki işlem stratejisi, salınımlı işlem yöntemine dayanmaktadır. Çok kısa vadeli işlemler yapmak yerine, günler veya haftalar boyunca büyük hareketleri yakalamayı hedefliyoruz. İşlemlerde ekip yaklaşımına kesinlikle inanıyoruz. Bizim görüşümüze göre, bir işlem operasyonu her zaman iki tarafı içermelidir: yatırımcı ve bir risk yöneticisi veya risk yöneticilerinden oluşan bir ekip. Risk yöneticisi veya yöneticileri uygun görürse, zaman zaman dolar maliyeti ortalamasını biraz düşürebiliriz. Risk yönetimi stratejimiz birçok teste dayanmaktadır. Riski azaltmayı hedefliyoruz, ancak kaldıraçlı veya kaldıraçsız işlem yapmak riskli olabilir. Kaybetmeyi göze alamayacağınız fonlarla asla işlem yapmamanız gerektiğini unutmayın.

