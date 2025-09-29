SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Superior AI Systems
John Beiler

Superior AI Systems

John Beiler
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
30 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (28.57%)
En iyi işlem:
21.52 USD
En kötü işlem:
-7.77 USD
Brüt kâr:
151.43 USD (15 428 pips)
Brüt zarar:
-35.22 USD (3 132 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (25.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.11 USD (3)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
93.86%
Maks. mevduat yükü:
84.57%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.43
Alış işlemleri:
15 (35.71%)
Satış işlemleri:
27 (64.29%)
Kâr faktörü:
4.30
Beklenen getiri:
2.77 USD
Ortalama kâr:
5.05 USD
Ortalama zarar:
-2.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-18.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.08 USD (4)
Aylık büyüme:
23.24%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.08 USD (3.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.24% (18.08 USD)
Varlığa göre:
5.72% (34.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
EURCHF 3
USDJPY 2
GBPUSD 2
USDCHF 2
AUDUSD 1
AUDNZD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 75
EURCHF -17
USDJPY 9
GBPUSD 39
USDCHF 1
AUDUSD 10
AUDNZD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.5K
EURCHF -1.4K
USDJPY 1.3K
GBPUSD 3.9K
USDCHF 89
AUDUSD 1K
AUDNZD -119
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.52 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +25.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-5
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 6
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
DPrimeVU-Live 4
0.00 × 4
LiteForex-ECN2.com
0.29 × 17
HFMarketsSV-Live Server
1.14 × 83
HFMarketsSV-Live Server 5
3.75 × 91
Pepperstone-Edge01
5.22 × 27
XMTrading-Real 12
9.10 × 10
FBS-Real-8
25.00 × 1
Superior AI Systems'daki işlem stratejisi, salınımlı işlem yöntemine dayanmaktadır. Çok kısa vadeli işlemler yapmak yerine, günler veya haftalar boyunca büyük hareketleri yakalamayı hedefliyoruz. İşlemlerde ekip yaklaşımına kesinlikle inanıyoruz. Bizim görüşümüze göre, bir işlem operasyonu her zaman iki tarafı içermelidir: yatırımcı ve bir risk yöneticisi veya risk yöneticilerinden oluşan bir ekip. Risk yöneticisi veya yöneticileri uygun görürse, zaman zaman dolar maliyeti ortalamasını biraz düşürebiliriz. Risk yönetimi stratejimiz birçok teste dayanmaktadır. Riski azaltmayı hedefliyoruz, ancak kaldıraçlı veya kaldıraçsız işlem yapmak riskli olabilir. Kaybetmeyi göze alamayacağınız fonlarla asla işlem yapmamanız gerektiğini unutmayın.
İnceleme yok
2025.10.17 18:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 12:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 08:57
Share of trading days is too low
2025.10.15 07:47
Share of trading days is too low
2025.10.14 12:57
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 12:19
Share of trading days is too low
2025.10.02 12:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 16:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 16:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 15:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.29 15:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 15:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Superior AI Systems
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
616
USD
3
0%
42
71%
94%
4.29
2.77
USD
6%
1:50
Kopyala

