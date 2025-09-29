- Büyüme
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
30 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (28.57%)
En iyi işlem:
21.52 USD
En kötü işlem:
-7.77 USD
Brüt kâr:
151.43 USD (15 428 pips)
Brüt zarar:
-35.22 USD (3 132 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (25.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.11 USD (3)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
93.86%
Maks. mevduat yükü:
84.57%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.43
Alış işlemleri:
15 (35.71%)
Satış işlemleri:
27 (64.29%)
Kâr faktörü:
4.30
Beklenen getiri:
2.77 USD
Ortalama kâr:
5.05 USD
Ortalama zarar:
-2.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-18.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.08 USD (4)
Aylık büyüme:
23.24%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.08 USD (3.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.24% (18.08 USD)
Varlığa göre:
5.72% (34.41 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|EURCHF
|3
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|75
|EURCHF
|-17
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|39
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|10
|AUDNZD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.5K
|EURCHF
|-1.4K
|USDJPY
|1.3K
|GBPUSD
|3.9K
|USDCHF
|89
|AUDUSD
|1K
|AUDNZD
|-119
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.52 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +25.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
DPrimeVU-Live 4
|0.00 × 4
|
LiteForex-ECN2.com
|0.29 × 17
|
HFMarketsSV-Live Server
|1.14 × 83
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|3.75 × 91
|
Pepperstone-Edge01
|5.22 × 27
|
XMTrading-Real 12
|9.10 × 10
|
FBS-Real-8
|25.00 × 1
Superior AI Systems'daki işlem stratejisi, salınımlı işlem yöntemine dayanmaktadır. Çok kısa vadeli işlemler yapmak yerine, günler veya haftalar boyunca büyük hareketleri yakalamayı hedefliyoruz. İşlemlerde ekip yaklaşımına kesinlikle inanıyoruz. Bizim görüşümüze göre, bir işlem operasyonu her zaman iki tarafı içermelidir: yatırımcı ve bir risk yöneticisi veya risk yöneticilerinden oluşan bir ekip. Risk yöneticisi veya yöneticileri uygun görürse, zaman zaman dolar maliyeti ortalamasını biraz düşürebiliriz. Risk yönetimi stratejimiz birçok teste dayanmaktadır. Riski azaltmayı hedefliyoruz, ancak kaldıraçlı veya kaldıraçsız işlem yapmak riskli olabilir. Kaybetmeyi göze alamayacağınız fonlarla asla işlem yapmamanız gerektiğini unutmayın.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
USD
616
USD
USD
3
0%
42
71%
94%
4.29
2.77
USD
USD
6%
1:50