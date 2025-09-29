- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
334
Kârla kapanan işlemler:
304 (91.01%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (8.98%)
En iyi işlem:
91.09 USD
En kötü işlem:
-19.27 USD
Brüt kâr:
502.59 USD (27 100 pips)
Brüt zarar:
-174.86 USD (16 342 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (24.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.76 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
2.69%
Maks. mevduat yükü:
5.64%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
11.54
Alış işlemleri:
334 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.87
Beklenen getiri:
0.98 USD
Ortalama kâr:
1.65 USD
Ortalama zarar:
-5.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-28.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.41 USD (2)
Aylık büyüme:
12.70%
Yıllık tahmin:
154.06%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
28.41 USD (6.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.16% (19.27 USD)
Varlığa göre:
2.27% (9.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Gold
|333
|profit
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Gold
|237
|profit
|91
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Gold
|11K
|profit
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +91.09 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Golden Mirage mt5: https://www.mql5.com/en/market/product/151183
Golden Mirage mt4: https://www.mql5.com/en/market/product/151182
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 888 USD
328%
0
0
USD
USD
428
USD
USD
38
99%
334
91%
3%
2.87
0.98
USD
USD
7%
1:500