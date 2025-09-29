SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Golden Mirage Signal 1
Michela Russo

Golden Mirage Signal 1

Michela Russo
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 888 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 328%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
334
Kârla kapanan işlemler:
304 (91.01%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (8.98%)
En iyi işlem:
91.09 USD
En kötü işlem:
-19.27 USD
Brüt kâr:
502.59 USD (27 100 pips)
Brüt zarar:
-174.86 USD (16 342 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (24.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.76 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
2.69%
Maks. mevduat yükü:
5.64%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
11.54
Alış işlemleri:
334 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.87
Beklenen getiri:
0.98 USD
Ortalama kâr:
1.65 USD
Ortalama zarar:
-5.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-28.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.41 USD (2)
Aylık büyüme:
12.70%
Yıllık tahmin:
154.06%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
28.41 USD (6.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.16% (19.27 USD)
Varlığa göre:
2.27% (9.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Gold 333
profit 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Gold 237
profit 91
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Gold 11K
profit 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +91.09 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok



İnceleme yok
