Brannigan Musumi Sakwah

SteadyGain FX

Brannigan Musumi Sakwah
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 40%
ExnessKE-MT5Real9
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
466
Kârla kapanan işlemler:
466 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
10.34 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
706.68 USD (301 901 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
466 (706.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
706.68 USD (466)
Sharpe oranı:
1.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.80%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
466 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.52 USD
Ortalama kâr:
1.52 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
17.72%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
7.53% (239.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 246
US500 136
UK100 67
DE30 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 347
US500 215
UK100 120
DE30 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 248K
US500 34K
UK100 18K
DE30 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.34 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 466
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +706.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ExnessKE-MT5Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Genel Bakış

SteadyGain FX, istikrarlı ve güvenilir büyümeye odaklanan, tutarlılık odaklı bir işlem sinyalidir. Bu strateji, hassas girişleri ve kontrollü riski vurgulayarak, minimum düşüşlerle sorunsuz bir hisse senedi eğrisi sunar.


Strateji

İşlem Gören Araçlar: Altın (XAUUSD) ve seçili endeksler (UK100, US500, AUS200)

Yaklaşım: Kısa ve orta vadeli işlemler

Risk Tarzı: Muhafazakar, düşük düşüş odaklı

Uygulama: Takip eden zarar durdurma korumasına sahip yüksek olasılıklı kurulumlar


Neden SteadyGain FX'i Takip Etmelisiniz?

Abartının Yerine İstikrar: Agresif martingale veya grid sistemleri olmadan istikrarlı getiriler

Çeşitlendirilmiş Pozisyon: Dengeli fırsatlar için altın ve ana endeksler

Şeffaf, disiplinli ve sermayenin korunmasına odaklı
İnceleme yok
2025.09.29 14:14
No swaps are charged on the signal account
