İşlemler:
466
Kârla kapanan işlemler:
466 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
10.34 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
706.68 USD (301 901 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
466 (706.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
706.68 USD (466)
Sharpe oranı:
1.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.80%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
466 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.52 USD
Ortalama kâr:
1.52 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
17.72%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
7.53% (239.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|246
|US500
|136
|UK100
|67
|DE30
|17
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|347
|US500
|215
|UK100
|120
|DE30
|24
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|248K
|US500
|34K
|UK100
|18K
|DE30
|1.3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.34 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 466
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +706.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ExnessKE-MT5Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Genel BakışSteadyGain FX, istikrarlı ve güvenilir büyümeye odaklanan, tutarlılık odaklı bir işlem sinyalidir. Bu strateji, hassas girişleri ve kontrollü riski vurgulayarak, minimum düşüşlerle sorunsuz bir hisse senedi eğrisi sunar.
İşlem Gören Araçlar: Altın (XAUUSD) ve seçili endeksler (UK100, US500, AUS200)
Strateji
Yaklaşım: Kısa ve orta vadeli işlemler
Risk Tarzı: Muhafazakar, düşük düşüş odaklı
Uygulama: Takip eden zarar durdurma korumasına sahip yüksek olasılıklı kurulumlar
Abartının Yerine İstikrar: Agresif martingale veya grid sistemleri olmadan istikrarlı getiriler
Neden SteadyGain FX'i Takip Etmelisiniz?
Çeşitlendirilmiş Pozisyon: Dengeli fırsatlar için altın ve ana endeksler
Şeffaf, disiplinli ve sermayenin korunmasına odaklı
