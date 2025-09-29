SinyallerBölümler
Leo Ance Sundara Ganda

MBS BAGES LOW RISK from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 22%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
26 (50.98%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (49.02%)
En iyi işlem:
175.30 USD
En kötü işlem:
-163.88 USD
Brüt kâr:
792.50 USD (25 947 pips)
Brüt zarar:
-591.46 USD (14 908 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (205.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
350.25 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
28.60%
Maks. mevduat yükü:
209.41%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
25 (49.02%)
Satış işlemleri:
26 (50.98%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
3.94 USD
Ortalama kâr:
30.48 USD
Ortalama zarar:
-23.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-52.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-302.43 USD (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
231.20 USD
Maksimum:
327.46 USD (29.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.75% (327.46 USD)
Varlığa göre:
13.88% (124.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 37
XAUUSD 14
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -83
XAUUSD 284
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -331
XAUUSD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +175.30 USD
En kötü işlem: -164 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +205.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -52.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InvestAZ-REAL
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 8
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Axi-US12-Live
0.00 × 1
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








İnceleme yok
2025.09.29 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 13:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 13:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
