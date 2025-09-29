SinyallerBölümler
Ahmad Muanif

Anifvhezter

Ahmad Muanif
0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
21 (40.38%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (59.62%)
En iyi işlem:
33.52 USD
En kötü işlem:
-7.87 USD
Brüt kâr:
126.66 USD (155 962 pips)
Brüt zarar:
-96.02 USD (192 559 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (13.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.70 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.70
Alış işlemleri:
32 (61.54%)
Satış işlemleri:
20 (38.46%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
6.03 USD
Ortalama zarar:
-3.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-43.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.61 USD (13)
Aylık büyüme:
-100.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.48 USD
Maksimum:
43.61 USD (105.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 33
ETHUSDm 10
BTCUSDm 4
NZDUSDm 3
EURUSDm 1
EURJPYm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 41
ETHUSDm -14
BTCUSDm -6
NZDUSDm 7
EURUSDm 2
EURJPYm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 41K
ETHUSDm -14K
BTCUSDm -64K
NZDUSDm 134
EURUSDm 82
EURJPYm 171
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.52 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +13.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Trade like a businesman low risk high return
2025.09.29 13:14
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 11.29% of days out of the 186 days of the signal's entire lifetime.
