İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
21 (40.38%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (59.62%)
En iyi işlem:
33.52 USD
En kötü işlem:
-7.87 USD
Brüt kâr:
126.66 USD (155 962 pips)
Brüt zarar:
-96.02 USD (192 559 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (13.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.70 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.70
Alış işlemleri:
32 (61.54%)
Satış işlemleri:
20 (38.46%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
6.03 USD
Ortalama zarar:
-3.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-43.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.61 USD (13)
Aylık büyüme:
-100.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.48 USD
Maksimum:
43.61 USD (105.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|33
|ETHUSDm
|10
|BTCUSDm
|4
|NZDUSDm
|3
|EURUSDm
|1
|EURJPYm
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|41
|ETHUSDm
|-14
|BTCUSDm
|-6
|NZDUSDm
|7
|EURUSDm
|2
|EURJPYm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|41K
|ETHUSDm
|-14K
|BTCUSDm
|-64K
|NZDUSDm
|134
|EURUSDm
|82
|EURJPYm
|171
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.52 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +13.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
