Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GrandCapital-Server 0.00 × 3 PUPrime-Live 2 0.00 × 2 FXCM-USDReal02 0.00 × 2 NeptuneSecurities-Live 0.00 × 2 ThreeTraderLimited-Live02 0.00 × 5 TMGM.TradeMax-Live11 0.00 × 1 XM.COM-Real 16 0.00 × 3 MEXAtlantic-Real-4 0.00 × 4 QtradeFX-Live2 0.00 × 1 FXCM-AUDReal01 0.00 × 2 FPMarketsLLC-Live4 0.00 × 25 ICTrading-Live31 0.00 × 20 AxioryAsia-06Live 0.00 × 1 UniverseWheel-Live 0.00 × 4 LandPrime-Live3 0.00 × 1 VantageInternational-Live 20 0.00 × 1 EquitiBrokerageSC-Live 3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 3 XMGlobal-Real 17 0.00 × 1 Tickmill02-Live 0.00 × 3 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 3 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 0.00 × 7 NationFXLLC-Real 0.00 × 1 OrbexGlobal-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 8 503 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya