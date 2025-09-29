- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
11 (91.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (8.33%)
En iyi işlem:
41.66 USD
En kötü işlem:
-13.74 USD
Brüt kâr:
129.74 USD (2 189 pips)
Brüt zarar:
-13.74 USD (229 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (113.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
113.39 USD (8)
Sharpe oranı:
0.80
Alım-satım etkinliği:
19.18%
Maks. mevduat yükü:
9.52%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.44
Alış işlemleri:
7 (58.33%)
Satış işlemleri:
5 (41.67%)
Kâr faktörü:
9.44
Beklenen getiri:
9.67 USD
Ortalama kâr:
11.79 USD
Ortalama zarar:
-13.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-13.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.74 USD (1)
Aylık büyüme:
8.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.74 USD (1.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.08% (13.74 USD)
Varlığa göre:
12.28% (146.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURCAD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|41
|EURAUD
|12
|EURJPY
|42
|CADJPY
|17
|EURCAD
|0
|USDCHF
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|385
|EURAUD
|615
|EURJPY
|640
|CADJPY
|254
|EURCAD
|4
|USDCHF
|62
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.66 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +113.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 3
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 16
|0.00 × 3
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 4
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 7
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 8
Teknik simpel yang penting profit
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
7
0%
12
91%
19%
9.44
9.67
USD
USD
12%
1:500