- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
17 (89.47%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (10.53%)
En iyi işlem:
8.61 USD
En kötü işlem:
-3.11 USD
Brüt kâr:
90.99 USD (91 554 pips)
Brüt zarar:
-3.73 USD (3 735 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (47.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.52 USD (9)
Sharpe oranı:
1.60
Alım-satım etkinliği:
28.88%
Maks. mevduat yükü:
4.12%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
28.06
Alış işlemleri:
11 (57.89%)
Satış işlemleri:
8 (42.11%)
Kâr faktörü:
24.39
Beklenen getiri:
4.59 USD
Ortalama kâr:
5.35 USD
Ortalama zarar:
-1.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.11 USD (1)
Aylık büyüme:
17.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.11 USD (0.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.57% (3.11 USD)
Varlığa göre:
1.91% (10.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|87
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|88K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.61 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +47.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
17%
0
0
USD
USD
587
USD
USD
1
0%
19
89%
29%
24.39
4.59
USD
USD
2%
1:500