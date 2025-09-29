SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / US30 SCALPING
Gia Hiep Vu

US30 SCALPING

Gia Hiep Vu
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
221
Kârla kapanan işlemler:
153 (69.23%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (30.77%)
En iyi işlem:
14.21 AUD
En kötü işlem:
-18.27 AUD
Brüt kâr:
104.35 AUD (2 968 pips)
Brüt zarar:
-95.48 AUD (1 509 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (12.47 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
20.94 AUD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
37.31%
Maks. mevduat yükü:
76.32%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
227
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
114 (51.58%)
Satış işlemleri:
107 (48.42%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.04 AUD
Ortalama kâr:
0.68 AUD
Ortalama zarar:
-1.40 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-81.89 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-81.89 AUD (9)
Aylık büyüme:
1.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.20 AUD
Maksimum:
81.89 AUD (12.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.64% (81.80 AUD)
Varlığa göre:
5.80% (37.58 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 206
NAS100 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 2
NAS100 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 25
NAS100 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.21 AUD
En kötü işlem: -18 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +12.47 AUD
Maksimum ardışık zarar: -81.89 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Scalping US30 base on Alligator M5 plus Grids.

Happy Trading/ No Responsible for losses/ NFA.

İnceleme yok
2025.09.29 18:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
