Daniel Vargas Paz

PDB

0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -31%
Baazex-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
196
Kârla kapanan işlemler:
119 (60.71%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (39.29%)
En iyi işlem:
2 221.80 USD
En kötü işlem:
-1 486.26 USD
Brüt kâr:
10 269.92 USD (13 966 397 pips)
Brüt zarar:
-11 867.14 USD (76 419 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (726.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 254.78 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
47 dakika önce
Hafta başına işlemler:
199
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
89 (45.41%)
Satış işlemleri:
107 (54.59%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-8.15 USD
Ortalama kâr:
86.30 USD
Ortalama zarar:
-154.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 812.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 557.14 USD (2)
Aylık büyüme:
-31.17%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 784.90 USD
Maksimum:
4 350.31 USD (56.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.58% (4 350.31 USD)
Varlığa göre:
2.55% (150.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 159
US30m 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.6K
US30m 29
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -11K
US30m 3.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 221.80 USD
En kötü işlem: -1 486 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +726.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 812.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Baazex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
RSI Gold Pro Signals - Algorithmic Gold Trading

High-profit automated strategy with controlled risk

Master the gold market (XAU/USD) with our algorithmic strategy based on 14-period RSI, specifically optimized to capture the most profitable gold movements.

✨ Key Features:

  • Gold specialist: Exclusively calibrated for XAU/USD
  • Optimized RSI: Advanced filters that eliminate false signals
  • Limited risk: Dynamic stop-loss and integrated capital management
  • Automatic signals: Emotion-free trading, 24/7
  • High profitability: Precisely captures overbought/oversold zones

🎯 Perfect for:

Traders seeking consistency, capital protection, and clear signals without complex analysis.

Professional MQL5 implementation for MetaTrader 5


İnceleme yok
2025.09.29 12:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 09:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
