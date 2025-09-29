- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
196
Kârla kapanan işlemler:
119 (60.71%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (39.29%)
En iyi işlem:
2 221.80 USD
En kötü işlem:
-1 486.26 USD
Brüt kâr:
10 269.92 USD (13 966 397 pips)
Brüt zarar:
-11 867.14 USD (76 419 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (726.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 254.78 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
47 dakika önce
Hafta başına işlemler:
199
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
89 (45.41%)
Satış işlemleri:
107 (54.59%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-8.15 USD
Ortalama kâr:
86.30 USD
Ortalama zarar:
-154.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 812.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 557.14 USD (2)
Aylık büyüme:
-31.17%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 784.90 USD
Maksimum:
4 350.31 USD (56.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.58% (4 350.31 USD)
Varlığa göre:
2.55% (150.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|159
|US30m
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1.6K
|US30m
|29
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-11K
|US30m
|3.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 221.80 USD
En kötü işlem: -1 486 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +726.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 812.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Baazex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
RSI Gold Pro Signals - Algorithmic Gold Trading
High-profit automated strategy with controlled risk
Master the gold market (XAU/USD) with our algorithmic strategy based on 14-period RSI, specifically optimized to capture the most profitable gold movements.
✨ Key Features:
- Gold specialist: Exclusively calibrated for XAU/USD
- Optimized RSI: Advanced filters that eliminate false signals
- Limited risk: Dynamic stop-loss and integrated capital management
- Automatic signals: Emotion-free trading, 24/7
- High profitability: Precisely captures overbought/oversold zones
🎯 Perfect for:
Traders seeking consistency, capital protection, and clear signals without complex analysis.
Professional MQL5 implementation for MetaTrader 5
İnceleme yok
