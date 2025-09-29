- Büyüme
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.69 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
10.68 USD (10 677 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
4 (10.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.68 USD (4)
Sharpe oranı:
82.63
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
4 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.67 USD
Ortalama kâr:
2.67 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.69 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +10.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|4.59 × 1452
