Alex Gunawan

Simple Scalping Minor Pair

Alex Gunawan
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 32%
Pepperstone-Edge11
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 213
Kârla kapanan işlemler:
953 (78.56%)
Zararla kapanan işlemler:
260 (21.43%)
En iyi işlem:
14.73 USD
En kötü işlem:
-46.07 USD
Brüt kâr:
750.75 USD (46 445 pips)
Brüt zarar:
-445.09 USD (24 142 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (67.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.44 USD (10)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
71.29%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1303
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.47
Alış işlemleri:
402 (33.14%)
Satış işlemleri:
811 (66.86%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
0.79 USD
Ortalama zarar:
-1.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-46.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-175.25 USD (5)
Aylık büyüme:
31.74%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
208.45 USD (16.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.94% (208.45 USD)
Varlığa göre:
29.27% (365.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 330
USDCHF 326
AUDJPY 301
USDJPY 126
EURUSD 78
XAUUSD 52
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 125
USDCHF 74
AUDJPY 73
USDJPY 33
EURUSD -8
XAUUSD 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 7.9K
USDCHF 3.8K
AUDJPY 7.1K
USDJPY 3.5K
EURUSD 428
XAUUSD 133
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.73 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +67.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Valutrades-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
FxPro.com-Real07
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 19
Axi-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 6
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
MYFX-US01-Live
0.03 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.15 × 13
ICMarkets-Live24
0.16 × 233
ICMarketsSC-Live11
0.43 × 21
Exness-Real18
0.57 × 7
Pepperstone-Demo02
0.73 × 37
ICMarketsSC-Live12
0.80 × 5
ICMarkets-Live19
0.84 × 174
ICMarkets-Live20
0.86 × 43
ICMarketsEU-Live17
1.00 × 8
ICMarkets-Live07
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live05
1.52 × 1946
27 daha fazla...
Scalping with short TP on EURCAD, USDCHF, and AUDJPY pairs on M15 time frame


İnceleme yok
2025.09.29 09:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
