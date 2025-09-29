Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Valutrades-Real 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 3 FxPro.com-Real07 0.00 × 3 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 19 Axi-US02-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 2 Pepperstone-Edge06 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 OverflowingFinCapital-Live 0.00 × 6 Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 GlobalPrime-Live 0.00 × 3 MYFX-US01-Live 0.03 × 30 ICMarketsSC-Live26 0.15 × 13 ICMarkets-Live24 0.16 × 233 ICMarketsSC-Live11 0.43 × 21 Exness-Real18 0.57 × 7 Pepperstone-Demo02 0.73 × 37 ICMarketsSC-Live12 0.80 × 5 ICMarkets-Live19 0.84 × 174 ICMarkets-Live20 0.86 × 43 ICMarketsEU-Live17 1.00 × 8 ICMarkets-Live07 1.20 × 5 ICMarketsSC-Live05 1.52 × 1946 27 daha fazla...