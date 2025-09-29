SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Forexgeek1
Ramunas Pakstas

Forexgeek1

Ramunas Pakstas
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
14 (42.42%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (57.58%)
En iyi işlem:
30.55 USD
En kötü işlem:
-8.41 USD
Brüt kâr:
128.87 USD (13 494 pips)
Brüt zarar:
-52.26 USD (4 950 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (44.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.40 USD (2)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
13.77%
Maks. mevduat yükü:
0.71%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
5.21
Alış işlemleri:
23 (69.70%)
Satış işlemleri:
10 (30.30%)
Kâr faktörü:
2.47
Beklenen getiri:
2.32 USD
Ortalama kâr:
9.21 USD
Ortalama zarar:
-2.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-8.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.20 USD (2)
Aylık büyüme:
8.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.35 USD
Maksimum:
14.71 USD (0.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.73% (14.71 USD)
Varlığa göre:
0.02% (0.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 77
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.55 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +44.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.81 × 43
VantageInternational-Live
3.49 × 1030
RoboForex-Pro
6.50 × 2
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
İnceleme yok
2025.09.29 08:37
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 10.2% of days out of the 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 08:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
