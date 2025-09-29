- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
10.13 USD
En kötü işlem:
-2.98 USD
Brüt kâr:
15.55 USD (1 555 pips)
Brüt zarar:
-2.98 USD (298 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (10.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.13 USD (1)
Sharpe oranı:
0.79
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
4.22
Alış işlemleri:
1 (33.33%)
Satış işlemleri:
2 (66.67%)
Kâr faktörü:
5.22
Beklenen getiri:
4.19 USD
Ortalama kâr:
7.78 USD
Ortalama zarar:
-2.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.98 USD (1)
Aylık büyüme:
12.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.98 USD (2.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.78% (2.98 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDr
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDr
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.13 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +10.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
CALMATRADER
