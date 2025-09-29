- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
6 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (45.45%)
En iyi işlem:
51.05 USD
En kötü işlem:
-35.13 USD
Brüt kâr:
157.95 USD (7 792 pips)
Brüt zarar:
-113.34 USD (5 081 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (134.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
134.77 USD (3)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
92.93%
Maks. mevduat yükü:
1.83%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.60
Alış işlemleri:
6 (54.55%)
Satış işlemleri:
5 (45.45%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
4.06 USD
Ortalama kâr:
26.33 USD
Ortalama zarar:
-22.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-35.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.13 USD (1)
Aylık büyüme:
4.48%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
74.16 USD
Maksimum:
74.16 USD (7.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.39% (73.88 USD)
Varlığa göre:
0.36% (3.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|EURUSD
|1
|EURGBP
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|59
|EURUSD
|1
|EURGBP
|-16
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.9K
|EURUSD
|43
|EURGBP
|-273
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.05 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +134.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.35 × 71
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
|
Forex.com-Live 536
|1.42 × 154
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.51 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.67 × 7735
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
11
54%
93%
1.39
4.06
USD
USD
7%
1:500