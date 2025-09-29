- Büyüme
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
6 (40.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (60.00%)
En iyi işlem:
0.60 UST
En kötü işlem:
-0.78 UST
Brüt kâr:
1.50 UST (529 pips)
Brüt zarar:
-3.81 UST (928 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (1.47 UST)
Maksimum ardışık kâr:
1.47 UST (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
390 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
9 (60.00%)
Satış işlemleri:
6 (40.00%)
Kâr faktörü:
0.39
Beklenen getiri:
-0.15 UST
Ortalama kâr:
0.25 UST
Ortalama zarar:
-0.42 UST
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-2.02 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-2.02 UST (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.31 UST
Maksimum:
2.31 UST (98.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.30% (2.31 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XRPUSDT
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XRPUSDT
|-2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XRPUSDT
|-399
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.60 UST
En kötü işlem: -1 UST
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1.47 UST
Maksimum ardışık zarar: -2.02 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
