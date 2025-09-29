- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
38 (82.60%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (17.39%)
En iyi işlem:
88.80 USD
En kötü işlem:
-118.79 USD
Brüt kâr:
335.23 USD (9 083 pips)
Brüt zarar:
-171.21 USD (5 042 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (65.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
132.21 USD (5)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
42.00%
Maks. mevduat yükü:
27.34%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
45 (97.83%)
Satış işlemleri:
1 (2.17%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
3.57 USD
Ortalama kâr:
8.82 USD
Ortalama zarar:
-21.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-30.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-118.79 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.09 USD
Maksimum:
119.45 USD (9.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.51% (119.00 USD)
Varlığa göre:
10.21% (110.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|164
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +88.80 USD
En kötü işlem: -119 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +65.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6356
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|4.00 × 6
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.78 × 69
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.51 × 152
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
100%
46
82%
42%
1.95
3.57
USD
USD
10%
1:500