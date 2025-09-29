SinyallerBölümler
Nestor Jose Reyes Rojas

GoldForex Master Trades

Nestor Jose Reyes Rojas
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Axi-US51-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
54 (78.26%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (21.74%)
En iyi işlem:
29.12 USD
En kötü işlem:
-33.35 USD
Brüt kâr:
241.93 USD (5 165 pips)
Brüt zarar:
-229.95 USD (3 744 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (64.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.17 USD (10)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
53.94%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
54 (78.26%)
Satış işlemleri:
15 (21.74%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
4.48 USD
Ortalama zarar:
-15.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-66.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.13 USD (3)
Aylık büyüme:
1.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.24 USD
Maksimum:
114.75 USD (12.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.67% (113.00 USD)
Varlığa göre:
4.13% (36.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 61
EURUSD.pro 3
USDCHF.pro 2
AUDCAD.pro 2
GBPUSD.pro 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 2
EURUSD.pro -2
USDCHF.pro 9
AUDCAD.pro 2
GBPUSD.pro 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 1.1K
EURUSD.pro -174
USDCHF.pro 104
AUDCAD.pro 319
GBPUSD.pro 41
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.12 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +64.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US51-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

GoldForex Master Trades - Profesyonel İşlem Sinyalleri

Altın (%80) ve Forex (%20) işlemlerinde uzmanlaşmış işlem sinyalleri kanalımıza hoş geldiniz.

Hizmet Özellikleri:

  • Ağırlıklı olarak XAU/USD (Altın) odaklı strateji
  • Seçilmiş Forex paritelerinde tamamlayıcı işlemler
  • Gerçek zamanlı sinyaller hesabınıza otomatik olarak kopyalanır

Sermaye Gereksinimleri:

  • Minimum: $400
  • Önerilen: $1000 veya üzeri
  • Önerilen kaldıraç: 1:200 - 1:500

RİSK UYARISI: Forex ve CFD ticareti yüksek düzeyde risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Tüm başlangıç yatırımınızı kaybetme olasılığı vardır. Her abone kendi risk yönetimi, lot büyüklüğü ve ticaret kararlarından tamamen sorumludur. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın.


İnceleme yok
2025.09.29 06:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
