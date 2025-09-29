GoldForex Master Trades - Profesyonel İşlem Sinyalleri

Altın (%80) ve Forex (%20) işlemlerinde uzmanlaşmış işlem sinyalleri kanalımıza hoş geldiniz.

Hizmet Özellikleri:

Ağırlıklı olarak XAU/USD (Altın) odaklı strateji

Seçilmiş Forex paritelerinde tamamlayıcı işlemler

Gerçek zamanlı sinyaller hesabınıza otomatik olarak kopyalanır

Sermaye Gereksinimleri:

Minimum: $400

Önerilen: $1000 veya üzeri

Önerilen kaldıraç: 1:200 - 1:500

RİSK UYARISI: Forex ve CFD ticareti yüksek düzeyde risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Tüm başlangıç yatırımınızı kaybetme olasılığı vardır. Her abone kendi risk yönetimi, lot büyüklüğü ve ticaret kararlarından tamamen sorumludur. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın.