|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|61
|EURUSD.pro
|3
|USDCHF.pro
|2
|AUDCAD.pro
|2
|GBPUSD.pro
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.pro
|2
|EURUSD.pro
|-2
|USDCHF.pro
|9
|AUDCAD.pro
|2
|GBPUSD.pro
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.pro
|1.1K
|EURUSD.pro
|-174
|USDCHF.pro
|104
|AUDCAD.pro
|319
|GBPUSD.pro
|41
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US51-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
GoldForex Master Trades - Profesyonel İşlem Sinyalleri
Altın (%80) ve Forex (%20) işlemlerinde uzmanlaşmış işlem sinyalleri kanalımıza hoş geldiniz.
Hizmet Özellikleri:
- Ağırlıklı olarak XAU/USD (Altın) odaklı strateji
- Seçilmiş Forex paritelerinde tamamlayıcı işlemler
- Gerçek zamanlı sinyaller hesabınıza otomatik olarak kopyalanır
Sermaye Gereksinimleri:
- Minimum: $400
- Önerilen: $1000 veya üzeri
- Önerilen kaldıraç: 1:200 - 1:500
RİSK UYARISI: Forex ve CFD ticareti yüksek düzeyde risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Tüm başlangıç yatırımınızı kaybetme olasılığı vardır. Her abone kendi risk yönetimi, lot büyüklüğü ve ticaret kararlarından tamamen sorumludur. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın.
