İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
21 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (25.00%)
En iyi işlem:
20.92 USD
En kötü işlem:
-20.35 USD
Brüt kâr:
381.76 USD (193 467 pips)
Brüt zarar:
-100.77 USD (70 474 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (139.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
161.08 USD (8)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
51.18%
Maks. mevduat yükü:
1.96%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
6.94
Alış işlemleri:
12 (42.86%)
Satış işlemleri:
16 (57.14%)
Kâr faktörü:
3.79
Beklenen getiri:
10.04 USD
Ortalama kâr:
18.18 USD
Ortalama zarar:
-14.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-40.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.51 USD (2)
Aylık büyüme:
56.20%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
40.51 USD (5.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.77% (40.51 USD)
Varlığa göre:
1.95% (15.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|281
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|123K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.92 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +139.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
56%
0
0
USD
USD
781
USD
USD
2
78%
28
75%
51%
3.78
10.04
USD
USD
6%
1:500