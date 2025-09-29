- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
15 (65.21%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (34.78%)
En iyi işlem:
37.99 USD
En kötü işlem:
-66.73 USD
Brüt kâr:
339.80 USD (32 423 pips)
Brüt zarar:
-193.35 USD (15 278 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (94.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.50 USD (3)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
35.79%
Maks. mevduat yükü:
76.50%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
1.42
Alış işlemleri:
7 (30.43%)
Satış işlemleri:
16 (69.57%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
6.37 USD
Ortalama kâr:
22.65 USD
Ortalama zarar:
-24.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-39.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.73 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
58.97 USD
Maksimum:
103.28 USD (34.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.36% (101.60 USD)
Varlığa göre:
18.91% (67.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|146
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.99 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +94.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
