SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Shoyu EA at Equiti
Niwat Churat

Shoyu EA at Equiti

Niwat Churat
0 inceleme
Güvenilirlik
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 45%
EquitiBrokerageSC-Live 3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
564
Kârla kapanan işlemler:
432 (76.59%)
Zararla kapanan işlemler:
132 (23.40%)
En iyi işlem:
92.28 USD
En kötü işlem:
-39.07 USD
Brüt kâr:
877.01 USD (36 408 pips)
Brüt zarar:
-596.04 USD (36 765 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (21.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.01 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.63%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.54
Alış işlemleri:
232 (41.13%)
Satış işlemleri:
332 (58.87%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
2.03 USD
Ortalama zarar:
-4.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-38.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-105.54 USD (3)
Aylık büyüme:
1.26%
Yıllık tahmin:
15.31%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
110.64 USD (15.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.45% (78.44 USD)
Varlığa göre:
6.51% (30.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADJPY.sd 564
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADJPY.sd 281
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADJPY.sd -377
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +92.28 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +21.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EquitiBrokerageSC-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

ShoyuEA 
İnceleme yok
2025.09.29 04:25
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 11.44% of days out of the 341 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Shoyu EA at Equiti
Ayda 30 USD
45%
0
0
USD
467
USD
49
99%
564
76%
100%
1.47
0.50
USD
7%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.