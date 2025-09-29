- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
21 (67.74%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (32.26%)
En iyi işlem:
9.38 USD
En kötü işlem:
-11.77 USD
Brüt kâr:
81.18 USD (76 454 pips)
Brüt zarar:
-44.35 USD (44 331 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (47.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.09 USD (11)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
71.80%
Maks. mevduat yükü:
106.52%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
1.41
Alış işlemleri:
5 (16.13%)
Satış işlemleri:
26 (83.87%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
1.19 USD
Ortalama kâr:
3.87 USD
Ortalama zarar:
-4.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-23.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.10 USD (6)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
26.07 USD (10.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.21% (26.07 USD)
Varlığa göre:
25.28% (60.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.38 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +47.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
