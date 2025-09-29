SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trader Culun
Eldo Mukmin

Trader Culun

Eldo Mukmin
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 18%
Exness-MT5Real6
1:2000
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
21 (67.74%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (32.26%)
En iyi işlem:
9.38 USD
En kötü işlem:
-11.77 USD
Brüt kâr:
81.18 USD (76 454 pips)
Brüt zarar:
-44.35 USD (44 331 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (47.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.09 USD (11)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
71.80%
Maks. mevduat yükü:
106.52%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
1.41
Alış işlemleri:
5 (16.13%)
Satış işlemleri:
26 (83.87%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
1.19 USD
Ortalama kâr:
3.87 USD
Ortalama zarar:
-4.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-23.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.10 USD (6)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
26.07 USD (10.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.21% (26.07 USD)
Varlığa göre:
25.28% (60.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.38 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +47.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.14 × 187
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
18.23 × 13
2025.09.29 12:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 12:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:2000
2025.09.29 12:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 03:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 02:13
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.29 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 02:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
