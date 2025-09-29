- Büyüme
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
18 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (18.18%)
En iyi işlem:
0.66 USD
En kötü işlem:
-11.59 USD
Brüt kâr:
4.32 USD (422 pips)
Brüt zarar:
-30.34 USD (3 031 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (2.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.01 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.35
Alım-satım etkinliği:
24.15%
Maks. mevduat yükü:
4.51%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
-0.93
Alış işlemleri:
13 (59.09%)
Satış işlemleri:
9 (40.91%)
Kâr faktörü:
0.14
Beklenen getiri:
-1.18 USD
Ortalama kâr:
0.24 USD
Ortalama zarar:
-7.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-11.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.59 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.03 USD
Maksimum:
28.03 USD (13.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.73% (28.03 USD)
Varlığa göre:
4.69% (9.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|-26
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|-2.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.66 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
whatever you comment. I still Profit
İnceleme yok
