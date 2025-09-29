- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
53
Kârla kapanan işlemler:
31 (58.49%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (41.51%)
En iyi işlem:
27.35 USD
En kötü işlem:
-73.70 USD
Brüt kâr:
223.46 USD (13 076 pips)
Brüt zarar:
-446.93 USD (25 961 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (73.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.01 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.22
Alım-satım etkinliği:
72.32%
Maks. mevduat yükü:
19.64%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
3 (5.66%)
Satış işlemleri:
50 (94.34%)
Kâr faktörü:
0.50
Beklenen getiri:
-4.22 USD
Ortalama kâr:
7.21 USD
Ortalama zarar:
-20.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-195.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-195.70 USD (8)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
244.25 USD
Maksimum:
325.42 USD (30.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.58% (325.42 USD)
Varlığa göre:
21.43% (180.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|NQ100.R
|4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-219
|NQ100.R
|-4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-11K
|NQ100.R
|-1.9K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.35 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +73.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -195.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-Real29
|0.00 × 2
Deltastock-Live
|0.00 × 1
SVSFX-Live
|0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
GO4X-Live
|0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
ADSS-Demo
|0.00 × 1
SFM-Demo
|0.00 × 1
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
MTrading-Live
|0.00 × 1
Darwinex-Live
|0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
AIGroup-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
QTrade-Server
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
Exness-Real33
|0.00 × 1
MGK-MAIN
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
