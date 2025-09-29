- Büyüme
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
16 (29.62%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (70.37%)
En iyi işlem:
2 688.62 USD
En kötü işlem:
-6 610.00 USD
Brüt kâr:
11 778.26 USD (7 413 pips)
Brüt zarar:
-35 298.64 USD (29 341 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (4 617.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 617.26 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.35
Alım-satım etkinliği:
3.03%
Maks. mevduat yükü:
11.78%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.84
Alış işlemleri:
47 (87.04%)
Satış işlemleri:
7 (12.96%)
Kâr faktörü:
0.33
Beklenen getiri:
-435.56 USD
Ortalama kâr:
736.14 USD
Ortalama zarar:
-928.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-21 151.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21 151.00 USD (17)
Aylık büyüme:
-26.95%
Algo alım-satım:
29%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23 520.38 USD
Maksimum:
28 137.64 USD (29.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.51% (28 137.64 USD)
Varlığa göre:
7.45% (5 250.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|EURUSD
|16
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-24K
|EURUSD
|198
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-18K
|EURUSD
|-4.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 688.62 USD
En kötü işlem: -6 610 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +4 617.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -21 151.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
İnceleme yok
