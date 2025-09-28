- Büyüme
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
24 (82.75%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (17.24%)
En iyi işlem:
3.84 USD
En kötü işlem:
-0.32 USD
Brüt kâr:
22.56 USD (24 319 pips)
Brüt zarar:
-3.11 USD (269 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (18.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.01 USD (15)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
3.56%
Maks. mevduat yükü:
9.18%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
27.79
Alış işlemleri:
27 (93.10%)
Satış işlemleri:
2 (6.90%)
Kâr faktörü:
7.25
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
0.94 USD
Ortalama zarar:
-0.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.39 USD (2)
Aylık büyüme:
19.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 USD
Maksimum:
0.70 USD (0.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.35% (0.36 USD)
Varlığa göre:
0.56% (1.41 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|24K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
