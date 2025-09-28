SinyallerBölümler
Simon Draxler

ScalpThink

Simon Draxler
0 inceleme
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.07 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
0.07 EUR (10 pips)
Brüt zarar:
-0.02 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.07 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
0.07 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
19 saniye
Düzelme faktörü:
2.50
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.50
Beklenen getiri:
0.07 EUR
Ortalama kâr:
0.07 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 EUR
Maksimum:
0.02 EUR (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 0
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.07 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.07 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2772
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
35 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.29 12:14
Share of trading days is too low
2025.09.29 12:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 12:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.28 21:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 21:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 21:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.28 21:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 21:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
