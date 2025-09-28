- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
9 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (10.00%)
En iyi işlem:
30.32 USD
En kötü işlem:
-181.42 USD
Brüt kâr:
166.78 USD (31 925 pips)
Brüt zarar:
-185.96 USD (30 159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (166.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
166.78 USD (9)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
3.98%
Maks. mevduat yükü:
14.92%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
10 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-1.92 USD
Ortalama kâr:
18.53 USD
Ortalama zarar:
-185.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-181.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-181.42 USD (1)
Aylık büyüme:
-3.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.18 USD
Maksimum:
181.73 USD (27.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.43% (181.89 USD)
Varlığa göre:
23.88% (158.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-19
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
481
USD
USD
1
100%
10
90%
4%
0.89
-1.92
USD
USD
27%
1:500