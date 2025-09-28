- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
413
Kârla kapanan işlemler:
225 (54.47%)
Zararla kapanan işlemler:
188 (45.52%)
En iyi işlem:
17.69 USD
En kötü işlem:
-53.10 USD
Brüt kâr:
497.03 USD (424 705 pips)
Brüt zarar:
-570.56 USD (64 555 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (18.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.98 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
180 (43.58%)
Satış işlemleri:
233 (56.42%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
2.21 USD
Ortalama zarar:
-3.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-53.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.42 USD (4)
Aylık büyüme:
-97.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.67 USD
Maksimum:
129.91 USD (118.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|221
|GBPUSD
|39
|EURUSD
|33
|NAS100
|25
|ETHUSD
|19
|USDJPY
|14
|AUDUSD
|7
|GBPCHF
|7
|US500
|7
|GBPJPY
|5
|GBPCAD
|5
|CHFJPY
|5
|BTCUSD
|3
|EURNZD
|3
|AUDNZD
|3
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|US30
|2
|SpotCrude
|2
|GBPNZD
|1
|XAGUSD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CHFSEK
|1
|UK100
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|14
|GBPUSD
|-32
|EURUSD
|-34
|NAS100
|12
|ETHUSD
|2
|USDJPY
|16
|AUDUSD
|-1
|GBPCHF
|-7
|US500
|2
|GBPJPY
|-2
|GBPCAD
|-8
|CHFJPY
|-10
|BTCUSD
|2
|EURNZD
|-5
|AUDNZD
|-1
|USDCHF
|-6
|USDCAD
|1
|US30
|-2
|SpotCrude
|0
|GBPNZD
|-2
|XAGUSD
|-4
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|-2
|EURJPY
|-3
|CHFSEK
|-1
|UK100
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.4K
|GBPUSD
|-1.5K
|EURUSD
|-1.4K
|NAS100
|1.2K
|ETHUSD
|13K
|USDJPY
|1.4K
|AUDUSD
|-79
|GBPCHF
|-190
|US500
|121
|GBPJPY
|-44
|GBPCAD
|-267
|CHFJPY
|-727
|BTCUSD
|18K
|EURNZD
|-424
|AUDNZD
|-101
|USDCHF
|-255
|USDCAD
|83
|US30
|-248
|SpotCrude
|-9
|GBPNZD
|-197
|XAGUSD
|-73
|NZDUSD
|26
|NZDJPY
|-227
|EURJPY
|-210
|CHFSEK
|-595
|UK100
|-12
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.69 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +18.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.30 × 355
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Exness-MT5Real28
|0.67 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tradeview-Live
|0.78 × 9
|
Tickmill-Live
|0.80 × 210
|
Darwinex-Live
|0.98 × 128
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
Eightcap-Live
|1.19 × 254
|
ICMarketsSC-MT5
|1.24 × 1692
|
TitanFX-MT5-01
|1.28 × 69
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 29106
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
I am a Brazilian day trader with over 5 years in the market. Have traded and failed many times over, but have now eliminated everything that got in the way of my success.
I trade cautiously, conservatively and with a high Risk to Reward ratio - most times between 1:3 and 1:7. I only trade US500 and XAUUSD
I trade cautiously, conservatively and with a high Risk to Reward ratio - most times between 1:3 and 1:7. I only trade US500 and XAUUSD
İnceleme yok