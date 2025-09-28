SinyallerBölümler
Gabriel Marcos Azevedo De Oliveira Mourao

King Marco

Gabriel Marcos Azevedo De Oliveira Mourao
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
413
Kârla kapanan işlemler:
225 (54.47%)
Zararla kapanan işlemler:
188 (45.52%)
En iyi işlem:
17.69 USD
En kötü işlem:
-53.10 USD
Brüt kâr:
497.03 USD (424 705 pips)
Brüt zarar:
-570.56 USD (64 555 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (18.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.98 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
180 (43.58%)
Satış işlemleri:
233 (56.42%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
2.21 USD
Ortalama zarar:
-3.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-53.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.42 USD (4)
Aylık büyüme:
-97.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.67 USD
Maksimum:
129.91 USD (118.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 221
GBPUSD 39
EURUSD 33
NAS100 25
ETHUSD 19
USDJPY 14
AUDUSD 7
GBPCHF 7
US500 7
GBPJPY 5
GBPCAD 5
CHFJPY 5
BTCUSD 3
EURNZD 3
AUDNZD 3
USDCHF 2
USDCAD 2
US30 2
SpotCrude 2
GBPNZD 1
XAGUSD 1
NZDUSD 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
CHFSEK 1
UK100 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 14
GBPUSD -32
EURUSD -34
NAS100 12
ETHUSD 2
USDJPY 16
AUDUSD -1
GBPCHF -7
US500 2
GBPJPY -2
GBPCAD -8
CHFJPY -10
BTCUSD 2
EURNZD -5
AUDNZD -1
USDCHF -6
USDCAD 1
US30 -2
SpotCrude 0
GBPNZD -2
XAGUSD -4
NZDUSD 1
NZDJPY -2
EURJPY -3
CHFSEK -1
UK100 0
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.4K
GBPUSD -1.5K
EURUSD -1.4K
NAS100 1.2K
ETHUSD 13K
USDJPY 1.4K
AUDUSD -79
GBPCHF -190
US500 121
GBPJPY -44
GBPCAD -267
CHFJPY -727
BTCUSD 18K
EURNZD -424
AUDNZD -101
USDCHF -255
USDCAD 83
US30 -248
SpotCrude -9
GBPNZD -197
XAGUSD -73
NZDUSD 26
NZDJPY -227
EURJPY -210
CHFSEK -595
UK100 -12
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.69 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +18.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
TickmillUK-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.30 × 355
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Exness-MT5Real28
0.67 × 3
ICTrading-MT5-4
0.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.78 × 9
Tickmill-Live
0.80 × 210
Darwinex-Live
0.98 × 128
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
ICMarketsSC-MT5
1.24 × 1692
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 29106
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
58 daha fazla...
I am a Brazilian day trader with over 5 years in the market. Have traded and failed many times over, but have now eliminated everything that got in the way of my success.
I trade cautiously, conservatively and with a high Risk to Reward ratio - most times between 1:3 and 1:7. I only trade US500 and XAUUSD
İnceleme yok
2025.09.28 14:36
