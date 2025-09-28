- Büyüme
Veri yok
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real38" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Welcome to my official trading signal channel. Here, I focus exclusively on Gold (XAUUSD) — combining the power of Price Action strategies with the precision of AI-driven analysis.
🔑 What you can expect:
-
Real-time Gold trading signals
-
Entries and exits based on pure price action (support, resistance, candlestick patterns)
-
AI-powered confirmation for trend direction and momentum
-
Risk-managed strategies with clear SL & TP levels
-
Focus on consistency, discipline, and sustainable growth
✨ My approach blends human experience with advanced AI tools, ensuring followers receive signals backed by logic, data, and market psychology.