Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Enjoy profits from XAU/USD (Gold) movements without the hassle of hours of chart analysis.
With a strict risk management strategy and measured trading patterns, you simply follow along – all entries, stop-loss orders, and take-loss orders are automatically copied to your account.
???? Advantages of Copy Trade Gold:
Focus on 1 pair: XAU/USD (Gold)
Combined trend-following and intraday momentum strategy
Strict risk management? Stable long-term profit ratio
Full transparency: Monitor history and running trades
???? Suitable for those who:
Busy and don't have time to analyze the market
Want to learn on the go
Looking for consistent profits from the world's favorite trader instrument? Gold
???? Disclaimer: Trading carries risks. Profits are not guaranteed; use funds according to your risk tolerance.Nikmati profit dari pergerakan XAU/USD (Gold) tanpa repot analisa chart berjam-jam.
Dengan strategi manajemen risiko ketat & pola trading terukur, kamu cukup follow – semua entry, SL, dan TP otomatis tersalin ke akunmu.
???? Keunggulan Copy Trade Gold:
Fokus 1 pairs: XAU/USD (Gold)
Strategi kombinasi trend-following & momentum intraday
Risk Management ketat ? rasio profit stabil jangka panjang
Transparansi penuh: bisa pantau history & running trade
???? Cocok buat kamu yang:
Sibuk & nggak sempat analisa market
Mau belajar sambil jalan
Cari profit konsisten dari instrumen favorit trader dunia ? Gold
???? Disclaimer: Trading mengandung risiko. Profit tidak dijamin, gunakan dana sesuai toleransi risiko.
