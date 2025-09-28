- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
En iyi işlem:
34.12 USD
En kötü işlem:
-19.56 USD
Brüt kâr:
64.51 USD (3 977 pips)
Brüt zarar:
-48.48 USD (2 422 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (64.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.51 USD (5)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
3 (37.50%)
Satış işlemleri:
5 (62.50%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
2.00 USD
Ortalama kâr:
12.90 USD
Ortalama zarar:
-16.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-48.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.48 USD (3)
Aylık büyüme:
4.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.48 USD
Maksimum:
48.48 USD (12.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|1.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.12 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +64.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Manual Trading
İnceleme yok