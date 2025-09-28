- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5 163
Kârla kapanan işlemler:
3 140 (60.81%)
Zararla kapanan işlemler:
2 023 (39.18%)
En iyi işlem:
12 049.70 USD
En kötü işlem:
-33 716.66 USD
Brüt kâr:
373 781.34 USD (494 805 pips)
Brüt zarar:
-555 836.49 USD (625 535 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (457.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19 546.40 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1260
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
2 621 (50.77%)
Satış işlemleri:
2 542 (49.23%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-35.26 USD
Ortalama kâr:
119.04 USD
Ortalama zarar:
-274.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-282 849.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-282 849.22 USD (15)
Aylık büyüme:
-3.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
245 898.46 USD
Maksimum:
293 278.02 USD (5.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.22% (293 278.02 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|5163
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.UScent
|-182K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.UScent
|-131K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12 049.70 USD
En kötü işlem: -33 717 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +457.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -282 849.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GinzoNetwork-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok