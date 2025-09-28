SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EG fly slowly
Li Min Lin

EG fly slowly

Li Min Lin
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
GinzoNetwork-Trade
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 163
Kârla kapanan işlemler:
3 140 (60.81%)
Zararla kapanan işlemler:
2 023 (39.18%)
En iyi işlem:
12 049.70 USD
En kötü işlem:
-33 716.66 USD
Brüt kâr:
373 781.34 USD (494 805 pips)
Brüt zarar:
-555 836.49 USD (625 535 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (457.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19 546.40 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1260
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
2 621 (50.77%)
Satış işlemleri:
2 542 (49.23%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-35.26 USD
Ortalama kâr:
119.04 USD
Ortalama zarar:
-274.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-282 849.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-282 849.22 USD (15)
Aylık büyüme:
-3.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
245 898.46 USD
Maksimum:
293 278.02 USD (5.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.22% (293 278.02 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.UScent 5163
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.UScent -182K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.UScent -131K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12 049.70 USD
En kötü işlem: -33 717 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +457.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -282 849.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GinzoNetwork-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.28 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 03:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol