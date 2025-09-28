SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Swing Trading 101
Abraham Jr Garcia

Swing Trading 101

Abraham Jr Garcia
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -11%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
3 (30.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (70.00%)
En iyi işlem:
10.41 USD
En kötü işlem:
-8.64 USD
Brüt kâr:
14.98 USD (1 365 pips)
Brüt zarar:
-17.25 USD (1 378 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (14.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.98 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
70.83%
Maks. mevduat yükü:
93.82%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.17
Alış işlemleri:
10 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.23 USD
Ortalama kâr:
4.99 USD
Ortalama zarar:
-2.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-13.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.47 USD (4)
Aylık büyüme:
-11.25%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.69 USD
Maksimum:
13.55 USD (43.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.25% (13.53 USD)
Varlığa göre:
45.55% (14.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 4
EURCAD 4
GBPNZD 1
USDJPY 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD 14
EURCAD -14
GBPNZD -2
USDJPY 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD 1.2K
EURCAD -1K
GBPNZD -110
USDJPY -46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.41 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +14.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.94 × 390
Exness-MT5Real28
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.25 × 187
ICMarketsSC-MT5-2
2.34 × 94
ClonTrader-Live
2.50 × 2
ICTrading-MT5-4
4.07 × 42
FBS-Real
4.70 × 10
FusionMarkets-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real10
5.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
6.33 × 9
OANDA-Live-1
7.28 × 39
XMGlobal-MT5 2
7.50 × 2
OctaFX-Real2
7.80 × 5
ECMarkets-Server
9.58 × 19
RoboForex-Pro
9.87 × 216
Exness-MT5Real
10.63 × 8
FXGT-Live
11.50 × 2
Exness-MT5Real5
12.00 × 7
Swissquote-Server
12.93 × 28
XMGlobal-MT5 7
13.00 × 1
Weltrade-Real
18.67 × 15
Swing Trading 101 is a profitable trading strategy. Follow me and you wont regret!
İnceleme yok
2025.09.30 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 05:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 22:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 22:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 21:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 11:24
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.28 11:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 03:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.28 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 03:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Swing Trading 101
Ayda 30 USD
-11%
0
0
USD
18
USD
1
0%
10
30%
71%
0.86
-0.23
USD
46%
1:300
Kopyala

