Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5 0.00 × 1 StriforLLC-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.94 × 390 Exness-MT5Real28 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 1.50 × 2 ICMarketsSC-MT5 2.25 × 187 ICMarketsSC-MT5-2 2.34 × 94 ClonTrader-Live 2.50 × 2 ICTrading-MT5-4 4.07 × 42 FBS-Real 4.70 × 10 FusionMarkets-Live 5.00 × 1 Exness-MT5Real10 5.50 × 2 STARTRADERINTL-Live 6.33 × 9 OANDA-Live-1 7.28 × 39 XMGlobal-MT5 2 7.50 × 2 OctaFX-Real2 7.80 × 5 ECMarkets-Server 9.58 × 19 RoboForex-Pro 9.87 × 216 Exness-MT5Real 10.63 × 8 FXGT-Live 11.50 × 2 Exness-MT5Real5 12.00 × 7 Swissquote-Server 12.93 × 28 XMGlobal-MT5 7 13.00 × 1 Weltrade-Real 18.67 × 15 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya