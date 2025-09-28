SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / IJFX1JTKE100JT411263826
Krysna Gumilar

IJFX1JTKE100JT411263826

Krysna Gumilar
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
97
Kârla kapanan işlemler:
51 (52.57%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (47.42%)
En iyi işlem:
103 900.85 IDR
En kötü işlem:
-135 829.28 IDR
Brüt kâr:
1 128 217.48 IDR (107 765 pips)
Brüt zarar:
-1 172 967.03 IDR (77 973 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (228 074.01 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
228 074.01 IDR (7)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
2.29%
Maks. mevduat yükü:
89.92%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
32 (32.99%)
Satış işlemleri:
65 (67.01%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-461.34 IDR
Ortalama kâr:
22 121.91 IDR
Ortalama zarar:
-25 499.28 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-132 949.43 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-135 829.28 IDR (1)
Aylık büyüme:
-2.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
390 208.70 IDR
Maksimum:
444 540.93 IDR (34.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.94% (442 716.05 IDR)
Varlığa göre:
5.62% (56 789.26 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 91
BTCUSD 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -6
BTCUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.4K
BTCUSD 21K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +103 900.85 IDR
En kötü işlem: -135 829 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +228 074.01 IDR
Maksimum ardışık zarar: -132 949.43 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.13 × 4280
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
İnceleme yok
2025.10.12 10:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 08:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 07:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 02:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 01:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 00:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 01:16
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.28 01:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 01:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
