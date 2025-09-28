- Büyüme
İşlemler:
97
Kârla kapanan işlemler:
51 (52.57%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (47.42%)
En iyi işlem:
103 900.85 IDR
En kötü işlem:
-135 829.28 IDR
Brüt kâr:
1 128 217.48 IDR (107 765 pips)
Brüt zarar:
-1 172 967.03 IDR (77 973 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (228 074.01 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
228 074.01 IDR (7)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
2.29%
Maks. mevduat yükü:
89.92%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
32 (32.99%)
Satış işlemleri:
65 (67.01%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-461.34 IDR
Ortalama kâr:
22 121.91 IDR
Ortalama zarar:
-25 499.28 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-132 949.43 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-135 829.28 IDR (1)
Aylık büyüme:
-2.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
390 208.70 IDR
Maksimum:
444 540.93 IDR (34.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.94% (442 716.05 IDR)
Varlığa göre:
5.62% (56 789.26 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|BTCUSD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-6
|BTCUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.4K
|BTCUSD
|21K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +103 900.85 IDR
En kötü işlem: -135 829 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +228 074.01 IDR
Maksimum ardışık zarar: -132 949.43 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.13 × 4280
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
-2%
0
0
USD
USD
1M
IDR
IDR
3
0%
97
52%
2%
0.96
-461.34
IDR
IDR
34%
1:500