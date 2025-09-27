- Büyüme
İşlemler:
3 602
Kârla kapanan işlemler:
2 507 (69.60%)
Zararla kapanan işlemler:
1 095 (30.40%)
En iyi işlem:
416.76 EUR
En kötü işlem:
-41.87 EUR
Brüt kâr:
9 739.49 EUR (282 604 pips)
Brüt zarar:
-4 281.93 EUR (198 484 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (43.55 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 378.65 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
98
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
6.83
Alış işlemleri:
2 262 (62.80%)
Satış işlemleri:
1 340 (37.20%)
Kâr faktörü:
2.27
Beklenen getiri:
1.52 EUR
Ortalama kâr:
3.88 EUR
Ortalama zarar:
-3.91 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-799.25 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-799.25 EUR (30)
Aylık büyüme:
10.62%
Yıllık tahmin:
130.85%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.53 EUR
Maksimum:
799.34 EUR (8.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.65% (810.75 EUR)
Varlığa göre:
0.41% (26.25 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3602
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|6.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|84K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +416.76 EUR
En kötü işlem: -42 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +43.55 EUR
Maksimum ardışık zarar: -799.25 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
