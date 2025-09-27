SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NUMBERS
Tobore Ojenikoh

NUMBERS

Tobore Ojenikoh
0 inceleme
24 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 151%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 602
Kârla kapanan işlemler:
2 507 (69.60%)
Zararla kapanan işlemler:
1 095 (30.40%)
En iyi işlem:
416.76 EUR
En kötü işlem:
-41.87 EUR
Brüt kâr:
9 739.49 EUR (282 604 pips)
Brüt zarar:
-4 281.93 EUR (198 484 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (43.55 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 378.65 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
98
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
6.83
Alış işlemleri:
2 262 (62.80%)
Satış işlemleri:
1 340 (37.20%)
Kâr faktörü:
2.27
Beklenen getiri:
1.52 EUR
Ortalama kâr:
3.88 EUR
Ortalama zarar:
-3.91 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-799.25 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-799.25 EUR (30)
Aylık büyüme:
10.62%
Yıllık tahmin:
130.85%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.53 EUR
Maksimum:
799.34 EUR (8.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.65% (810.75 EUR)
Varlığa göre:
0.41% (26.25 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3602
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 6.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 84K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +416.76 EUR
En kötü işlem: -42 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +43.55 EUR
Maksimum ardışık zarar: -799.25 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.27 22:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
