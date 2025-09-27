SinyallerBölümler
Agora

0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 46%
OneRoyal-Real
1:10
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 034
Kârla kapanan işlemler:
520 (50.29%)
Zararla kapanan işlemler:
514 (49.71%)
En iyi işlem:
203.76 USD
En kötü işlem:
-66.87 USD
Brüt kâr:
2 687.69 USD (262 841 pips)
Brüt zarar:
-2 081.61 USD (191 808 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (27.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
203.76 USD (1)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
154
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.64
Alış işlemleri:
726 (70.21%)
Satış işlemleri:
308 (29.79%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
5.17 USD
Ortalama zarar:
-4.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-121.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-195.13 USD (8)
Aylık büyüme:
40.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
84.66 USD
Maksimum:
369.45 USD (20.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.44% (369.45 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1016
EURUSD 4
GBPAUD 3
EURJPY 3
EURAUD 2
GBPNZD 2
GBPCAD 1
GBPUSD 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 597
EURUSD -6
GBPAUD -13
EURJPY 17
EURAUD 13
GBPNZD 5
GBPCAD 0
GBPUSD -2
USDJPY -8
GBPJPY 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 70K
EURUSD -239
GBPAUD -1.1K
EURJPY 1.4K
EURAUD 1K
GBPNZD 420
GBPCAD 19
GBPUSD -177
USDJPY -593
GBPJPY 195
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +203.76 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +27.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -121.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

