- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 034
Kârla kapanan işlemler:
520 (50.29%)
Zararla kapanan işlemler:
514 (49.71%)
En iyi işlem:
203.76 USD
En kötü işlem:
-66.87 USD
Brüt kâr:
2 687.69 USD (262 841 pips)
Brüt zarar:
-2 081.61 USD (191 808 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (27.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
203.76 USD (1)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
154
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.64
Alış işlemleri:
726 (70.21%)
Satış işlemleri:
308 (29.79%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
5.17 USD
Ortalama zarar:
-4.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-121.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-195.13 USD (8)
Aylık büyüme:
40.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
84.66 USD
Maksimum:
369.45 USD (20.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.44% (369.45 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1016
|EURUSD
|4
|GBPAUD
|3
|EURJPY
|3
|EURAUD
|2
|GBPNZD
|2
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|597
|EURUSD
|-6
|GBPAUD
|-13
|EURJPY
|17
|EURAUD
|13
|GBPNZD
|5
|GBPCAD
|0
|GBPUSD
|-2
|USDJPY
|-8
|GBPJPY
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|70K
|EURUSD
|-239
|GBPAUD
|-1.1K
|EURJPY
|1.4K
|EURAUD
|1K
|GBPNZD
|420
|GBPCAD
|19
|GBPUSD
|-177
|USDJPY
|-593
|GBPJPY
|195
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +203.76 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +27.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -121.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
