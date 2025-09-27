SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AlfaXalil
Khalil' Khamdullin

AlfaXalil

Khalil' Khamdullin
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
AlfaForexRU-Real
1:40
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
19 (35.18%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (64.81%)
En iyi işlem:
6 714.28 RUB
En kötü işlem:
-2 831.31 RUB
Brüt kâr:
24 351.02 RUB (23 102 pips)
Brüt zarar:
-33 927.45 RUB (11 147 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (3 197.37 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
6 714.28 RUB (1)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.84%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
22 (40.74%)
Satış işlemleri:
32 (59.26%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-177.34 RUB
Ortalama kâr:
1 281.63 RUB
Ortalama zarar:
-969.36 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-12 916.00 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-12 916.00 RUB (14)
Aylık büyüme:
3.54%
Yıllık tahmin:
42.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16 089.24 RUB
Maksimum:
20 888.05 RUB (10.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.20% (20 888.05 RUB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 12
USDCHFrfd 8
NZDUSDrfd 7
AUDUSDrfd 7
USDCADrfd 7
USDJPYrfd 5
GBPUSDrfd 4
#SPX 2
EURGBPrfd 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd -129
USDCHFrfd -149
NZDUSDrfd -23
AUDUSDrfd 71
USDCADrfd 2
USDJPYrfd 15
GBPUSDrfd 80
#SPX 17
EURGBPrfd -42
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd -1.6K
USDCHFrfd -2.9K
NZDUSDrfd -212
AUDUSDrfd 710
USDCADrfd 298
USDJPYrfd 3.2K
GBPUSDrfd 3.6K
#SPX 9K
EURGBPrfd -173
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 714.28 RUB
En kötü işlem: -2 831 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +3 197.37 RUB
Maksimum ardışık zarar: -12 916.00 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.28 11:24
Share of trading days is too low
2025.09.28 11:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.28 10:25
Share of trading days is too low
2025.09.28 10:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.27 18:51
Trading operations on the account were performed for only 30 days. This comprises 3.13% of days out of the 960 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 18:51
80% of trades performed within 19 days. This comprises 1.98% of days out of the 960 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 18:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AlfaXalil
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
190K
RUB
17
0%
54
35%
100%
0.71
-177.34
RUB
10%
1:40
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.