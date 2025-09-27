- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|72
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Présentation du Signal – Objectif : Liberté Financière
🎯 Objectif du signalCe signal a été conçu avec une ambition simple et réaliste :➡️ Remplacer progressivement un salaire classique d’ici 2 ans, grâce à un système de trading semi-automatisé, discipliné et rigoureusement testé.
⚙️ Philosophie de trading
📊 Stratégie orientée vers la croissance régulière du capital
🔄 Optimisation dynamique des lots selon l'évolution du compte
❌ Aucune martingale – ❌ Aucun scalping agressif
📉 Drawdown modéré et contrôlé (robot calibré en "Risque moyen")
✅ Suivi du marché en continu – stratégie adaptée aux conditions réelles
💼 Pour qui est fait ce signal ?
✔️ Pour les investisseurs souhaitant une source de revenus passifs✔️ Pour ceux qui visent l'indépendance financière à moyen terme✔️ Pour ceux qui préfèrent la stabilité et la régularité aux coups de poker
💶 Recommandations à l'abonné
💰 Capital conseillé de départ : 100
€ minimum
⚖️ Levier recommandé : 1:500
✅ Copier les trades avec gestion automatique des lots (par MQL5)
🔒 Idéalement utiliser un broker avec exécution rapide et fiable
📈 Attendre les résultats sur le long terme — pas de miracle overnight
🔒 Sécurité et gestion du risque
Le signal intègre une stratégie d'augmentation de lot progressive, adaptée au capital réel.➡️ Plus le compte grandit, plus les lots montent sans jamais dépasser un niveau de risque cohérent.
🗓️ Projection à 2 ans (objectif indicatif)
📈 Capital initial : 3 000 €
🚀 Objectif mensuel moyen : 20 à 100%*🔁 Résultat visé : remplacer un salaire mensuel stable en 18–24 mois(*Performance passée ≠ garantie future)