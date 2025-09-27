SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Royal Gold sk
Hassan Ichatouhane

Royal Gold sk

Hassan Ichatouhane
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 72%
FPMarketsLLC-Live4
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
177
Kârla kapanan işlemler:
92 (51.97%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (48.02%)
En iyi işlem:
14.60 USD
En kötü işlem:
-6.90 USD
Brüt kâr:
257.76 USD (18 282 pips)
Brüt zarar:
-186.06 USD (11 220 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (34.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.35 USD (12)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
2.28
Alış işlemleri:
104 (58.76%)
Satış işlemleri:
73 (41.24%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
2.80 USD
Ortalama zarar:
-2.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-8.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.36 USD (5)
Aylık büyüme:
71.70%
Algo alım-satım:
44%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
31.40 USD (17.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.56% (31.40 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 177
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 72
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.60 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +34.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Présentation du Signal – Objectif : Liberté Financière

🎯 Objectif du signalCe signal a été conçu avec une ambition simple et réaliste :➡️ Remplacer progressivement un salaire classique d’ici 2 ans, grâce à un système de trading semi-automatisé, discipliné et rigoureusement testé.


⚙️ Philosophie de trading

📊 Stratégie orientée vers la croissance régulière du capital

🔄 Optimisation dynamique des lots selon l'évolution du compte

❌ Aucune martingale – ❌ Aucun scalping agressif

📉 Drawdown modéré et contrôlé (robot calibré en "Risque moyen")

✅ Suivi du marché en continu – stratégie adaptée aux conditions réelles


💼 Pour qui est fait ce signal ?

✔️ Pour les investisseurs souhaitant une source de revenus passifs✔️ Pour ceux qui visent l'indépendance financière à moyen terme✔️ Pour ceux qui préfèrent la stabilité et la régularité aux coups de poker


💶 Recommandations à l'abonné

💰 Capital conseillé de départ : 100

€ minimum

⚖️ Levier recommandé : 1:500

✅ Copier les trades avec gestion automatique des lots (par MQL5)

🔒 Idéalement utiliser un broker avec exécution rapide et fiable

📈 Attendre les résultats sur le long terme — pas de miracle overnight


🔒 Sécurité et gestion du risque

Le signal intègre une stratégie d'augmentation de lot progressive, adaptée au capital réel.➡️ Plus le compte grandit, plus les lots montent sans jamais dépasser un niveau de risque cohérent.

🗓️ Projection à 2 ans (objectif indicatif)

📈 Capital initial : 3 000 €

🚀 Objectif mensuel moyen : 20 à  100%*

🔁 Résultat visé : remplacer un salaire mensuel stable en 18–24 mois(*Performance passée ≠ garantie future)
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.28 10:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 15:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.27 15:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol