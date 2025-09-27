Présentation du Signal – Objectif : Liberté Financière

🎯 Objectif du signalCe signal a été conçu avec une ambition simple et réaliste :➡️ Remplacer progressivement un salaire classique d’ici 2 ans, grâce à un système de trading semi-automatisé, discipliné et rigoureusement testé.

⚙️ Philosophie de trading

📊 Stratégie orientée vers la croissance régulière du capital

🔄 Optimisation dynamique des lots selon l'évolution du compte

❌ Aucune martingale – ❌ Aucun scalping agressif

📉 Drawdown modéré et contrôlé (robot calibré en "Risque moyen")

✅ Suivi du marché en continu – stratégie adaptée aux conditions réelles

💼 Pour qui est fait ce signal ?

✔️ Pour les investisseurs souhaitant une source de revenus passifs✔️ Pour ceux qui visent l'indépendance financière à moyen terme✔️ Pour ceux qui préfèrent la stabilité et la régularité aux coups de poker

💶 Recommandations à l'abonné

💰 Capital conseillé de départ : 100

€ minimum

⚖️ Levier recommandé : 1:500

✅ Copier les trades avec gestion automatique des lots (par MQL5)

🔒 Idéalement utiliser un broker avec exécution rapide et fiable

📈 Attendre les résultats sur le long terme — pas de miracle overnight

🔒 Sécurité et gestion du risque

Le signal intègre une stratégie d'augmentation de lot progressive, adaptée au capital réel.➡️ Plus le compte grandit, plus les lots montent sans jamais dépasser un niveau de risque cohérent.

🗓️ Projection à 2 ans (objectif indicatif)

📈 Capital initial : 3 000 €

🚀 Objectif mensuel moyen : 20 à 100%*

🔁 Résultat visé :

remplacer un salaire mensuel stable en 18–24 mois

(*Performance passée ≠ garantie future)