Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5 0.00 × 4 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 3 RoboForex-Pro 0.00 × 2 XMTrading-MT5 3 0.00 × 1 Exness-MT5Real31 0.00 × 11 Exness-MT5Real5 7.97 × 116 Exness-MT5Real3 20.88 × 52 Exness-MT5Real 24.43 × 353 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya