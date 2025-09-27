SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Jagat Forex PRO
Tomi Erwandi

Jagat Forex PRO

Tomi Erwandi
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 27%
Exness-MT5Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
21 (65.62%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (34.38%)
En iyi işlem:
24.61 USD
En kötü işlem:
-17.39 USD
Brüt kâr:
149.90 USD (102 906 pips)
Brüt zarar:
-92.74 USD (134 894 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (13.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.84 USD (4)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.21
Alış işlemleri:
27 (84.38%)
Satış işlemleri:
5 (15.63%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
1.79 USD
Ortalama kâr:
7.14 USD
Ortalama zarar:
-8.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-47.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.40 USD (3)
Aylık büyüme:
11.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.82 USD
Maksimum:
47.40 USD (13.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.36% (38.83 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 29
USOIL 2
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 67
USOIL 0
BTCUSD -9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 58K
USOIL -48
BTCUSD -90K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.61 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +13.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.00 × 2
XMTrading-MT5 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
7.97 × 116
Exness-MT5Real3
20.88 × 52
Exness-MT5Real
24.43 × 353
💼 Financial Trader | Private Fund Manager
📈 Smart Entry • Market Structure • Risk Control
🚀 Built on Discipline
linktr.ee/tomierwandi
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.28 00:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 00:16
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.27 15:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
