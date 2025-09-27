- Büyüme
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
21 (65.62%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (34.38%)
En iyi işlem:
24.61 USD
En kötü işlem:
-17.39 USD
Brüt kâr:
149.90 USD (102 906 pips)
Brüt zarar:
-92.74 USD (134 894 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (13.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.84 USD (4)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.21
Alış işlemleri:
27 (84.38%)
Satış işlemleri:
5 (15.63%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
1.79 USD
Ortalama kâr:
7.14 USD
Ortalama zarar:
-8.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-47.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.40 USD (3)
Aylık büyüme:
11.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.82 USD
Maksimum:
47.40 USD (13.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.36% (38.83 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.61 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +13.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
💼 Financial Trader | Private Fund Manager
📈 Smart Entry • Market Structure • Risk Control
🚀 Built on Discipline
linktr.ee/tomierwandi
İnceleme yok