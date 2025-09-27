SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Jagat Forex PRO II
Tomi Erwandi

Jagat Forex PRO II

Tomi Erwandi
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 34%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
205
Kârla kapanan işlemler:
111 (54.14%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (45.85%)
En iyi işlem:
27.39 USD
En kötü işlem:
-14.35 USD
Brüt kâr:
529.04 USD (4 273 548 pips)
Brüt zarar:
-367.01 USD (2 632 289 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (31.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.07 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.72
Alış işlemleri:
135 (65.85%)
Satış işlemleri:
70 (34.15%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
0.79 USD
Ortalama kâr:
4.77 USD
Ortalama zarar:
-3.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-15.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.11 USD (4)
Aylık büyüme:
36.64%
Yıllık tahmin:
444.56%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
43.54 USD (16.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
89.60% (33.94 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 72
USA100 52
USDJPYr 20
GBPJPYr 18
AUDUSDr 17
#BTCUSDr 11
GBPUSDr 7
USA30 4
EURUSDr 2
USDCHFr 1
USDCADr 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 102
USA100 10
USDJPYr 34
GBPJPYr -13
AUDUSDr 29
#BTCUSDr 14
GBPUSDr -1
USA30 -14
EURUSDr 2
USDCHFr -1
USDCADr -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 11K
USA100 255K
USDJPYr 3.2K
GBPJPYr -1.9K
AUDUSDr 1.8K
#BTCUSDr 1.4M
GBPUSDr -178
USA30 -70K
EURUSDr 150
USDCHFr -92
USDCADr -60
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.39 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +31.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

HFMarketsGlobal-Live1
0.00 × 3
💼 Financial Trader | Private Fund Manager
📈 Smart Entry • Market Structure • Risk Control
🚀 Built on Discipline
linktr.ee/tomierwandi
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.28 00:16
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
