- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
205
Kârla kapanan işlemler:
111 (54.14%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (45.85%)
En iyi işlem:
27.39 USD
En kötü işlem:
-14.35 USD
Brüt kâr:
529.04 USD (4 273 548 pips)
Brüt zarar:
-367.01 USD (2 632 289 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (31.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.07 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.72
Alış işlemleri:
135 (65.85%)
Satış işlemleri:
70 (34.15%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
0.79 USD
Ortalama kâr:
4.77 USD
Ortalama zarar:
-3.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-15.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.11 USD (4)
Aylık büyüme:
36.64%
Yıllık tahmin:
444.56%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
43.54 USD (16.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
89.60% (33.94 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|72
|USA100
|52
|USDJPYr
|20
|GBPJPYr
|18
|AUDUSDr
|17
|#BTCUSDr
|11
|GBPUSDr
|7
|USA30
|4
|EURUSDr
|2
|USDCHFr
|1
|USDCADr
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDr
|102
|USA100
|10
|USDJPYr
|34
|GBPJPYr
|-13
|AUDUSDr
|29
|#BTCUSDr
|14
|GBPUSDr
|-1
|USA30
|-14
|EURUSDr
|2
|USDCHFr
|-1
|USDCADr
|-1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDr
|11K
|USA100
|255K
|USDJPYr
|3.2K
|GBPJPYr
|-1.9K
|AUDUSDr
|1.8K
|#BTCUSDr
|1.4M
|GBPUSDr
|-178
|USA30
|-70K
|EURUSDr
|150
|USDCHFr
|-92
|USDCADr
|-60
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.39 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +31.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
💼 Financial Trader | Private Fund Manager
📈 Smart Entry • Market Structure • Risk Control
🚀 Built on Discipline
linktr.ee/tomierwandi
İnceleme yok