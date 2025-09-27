SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AI Godlike MT5
Mohd Alzar Bin Abu Bakar

AI Godlike MT5

Mohd Alzar Bin Abu Bakar
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
40 (93.02%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (6.98%)
En iyi işlem:
3 724.50 USD
En kötü işlem:
-4.82 USD
Brüt kâr:
7 474.70 USD (11 777 pips)
Brüt zarar:
-120.97 USD (606 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (7 452.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 452.88 USD (32)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
110.46%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
91.20
Alış işlemleri:
9 (20.93%)
Satış işlemleri:
34 (79.07%)
Kâr faktörü:
61.79
Beklenen getiri:
171.02 USD
Ortalama kâr:
186.87 USD
Ortalama zarar:
-40.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.85 USD (3)
Aylık büyüme:
372.47%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.20 USD
Maksimum:
80.63 USD (0.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.55% (11.17 USD)
Varlığa göre:
33.69% (3 138.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 9
CADCHF 6
AUDNZD 6
AUDCAD 5
AUDUSD 4
EURUSD 4
XAUUSD 3
AUDCHF 2
USDCHF 2
NZDCAD 1
NZDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 6
CADCHF 29
AUDNZD 7
AUDCAD 20
AUDUSD 2
EURUSD 16
XAUUSD 7.4K
AUDCHF 4
USDCHF 7
NZDCAD 1
NZDUSD 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 892
CADCHF 504
AUDNZD -153
AUDCAD 1K
AUDUSD 219
EURUSD 779
XAUUSD 7.4K
AUDCHF 206
USDCHF 201
NZDCAD 60
NZDUSD 59
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 724.50 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +7 452.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 219
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 6107
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 28
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsEU-MT5-5
1.25 × 8
FPMarkets-Live
1.41 × 339
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
FusionMarkets-Live
1.55 × 634
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
Exness-MT5Real8
1.58 × 546
itexsys-Platform
1.63 × 32
115 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Strategy description

Experienced trader in Stock, Forex, Crypto etc
Join my telegram for latest trading updates

Link to public chat: https://t.me/tantarifxchannel

---------------------------------------------------------------
Experienced trader in Stock, Forex, Crypto and so on

Highly recommend to use the same broker as mine. Register below

1) New registration link https://icmarkets.com/?camp=86911

2) Change your partner code to "86911"

İnceleme yok
2025.10.01 09:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 04:04
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 02:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 08:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 08:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 06:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 08:37
Share of trading days is too low
2025.09.29 08:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.27 12:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 12:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 12:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.27 12:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.27 12:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AI Godlike MT5
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
9.4K
USD
1
93%
43
93%
100%
61.78
171.02
USD
34%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.