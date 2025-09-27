SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Momentum Capital
Nguyen Van Khang

Momentum Capital

Nguyen Van Khang
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -20%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
150 (80.64%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (19.35%)
En iyi işlem:
6.92 USD
En kötü işlem:
-29.29 USD
Brüt kâr:
139.88 USD (188 574 pips)
Brüt zarar:
-104.63 USD (147 782 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (19.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.73 USD (21)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
276.62%
Maks. mevduat yükü:
234.62%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
189
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
92 (49.46%)
Satış işlemleri:
94 (50.54%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
0.93 USD
Ortalama zarar:
-2.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-5.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-73.63 USD (4)
Aylık büyüme:
-19.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
73.63 USD (24.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.05% (73.63 USD)
Varlığa göre:
71.51% (72.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 62
USTEC 62
ETHUSD 25
US500 20
BTCUSD 8
GBPUSD 6
EURUSD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -21
USTEC 16
ETHUSD 9
US500 25
BTCUSD 4
GBPUSD 2
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -24K
USTEC 13K
ETHUSD 7.8K
US500 5.1K
BTCUSD 39K
GBPUSD 229
EURUSD 22
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.92 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +19.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
Exness-MT5Real15
12.71 × 86
İnceleme yok
2025.09.29 06:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 06:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 06:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 06:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 05:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 05:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 04:25
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 04:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.27 04:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 03:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
