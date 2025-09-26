SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Forex gold VN
tran vu

Forex gold VN

tran vu
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 590%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
34 (73.91%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (26.09%)
En iyi işlem:
44.86 USD
En kötü işlem:
-22.39 USD
Brüt kâr:
337.32 USD (258 271 pips)
Brüt zarar:
-143.00 USD (81 731 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (151.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
151.44 USD (17)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.83
Alış işlemleri:
36 (78.26%)
Satış işlemleri:
10 (21.74%)
Kâr faktörü:
2.36
Beklenen getiri:
4.22 USD
Ortalama kâr:
9.92 USD
Ortalama zarar:
-11.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-56.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.37 USD (3)
Aylık büyüme:
589.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.66 USD
Maksimum:
68.62 USD (68.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.00% (68.62 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 45
EURJPYm 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 190
EURJPYm 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 176K
EURJPYm 317
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.86 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +151.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trade gold
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.28 10:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 23:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol