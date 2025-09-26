- Büyüme
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
34 (73.91%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (26.09%)
En iyi işlem:
44.86 USD
En kötü işlem:
-22.39 USD
Brüt kâr:
337.32 USD (258 271 pips)
Brüt zarar:
-143.00 USD (81 731 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (151.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
151.44 USD (17)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.83
Alış işlemleri:
36 (78.26%)
Satış işlemleri:
10 (21.74%)
Kâr faktörü:
2.36
Beklenen getiri:
4.22 USD
Ortalama kâr:
9.92 USD
Ortalama zarar:
-11.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-56.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.37 USD (3)
Aylık büyüme:
589.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.66 USD
Maksimum:
68.62 USD (68.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.00% (68.62 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|45
|EURJPYm
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|190
|EURJPYm
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|176K
|EURJPYm
|317
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.86 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +151.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
