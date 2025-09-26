Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Live 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.23 × 73 ICMarketsEU-MT5-2 0.38 × 8 ICMarkets-MT5 0.50 × 2 ClonTrader-Live 0.83 × 6 Exness-MT5Real28 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 1.16 × 129 Pepperstone-MT5-Live01 2.00 × 1 Exness-MT5Real5 2.48 × 77 Exness-MT5Real10 3.00 × 1 OctaFX-Real2 3.20 × 5 AdmiralMarkets-Live 3.20 × 40 ICMarketsSC-MT5-2 3.23 × 90 Exness-MT5Real33 3.72 × 99 BabilFinancial-LIVE 4.00 × 1 Exness-MT5Real19 4.00 × 44 TradeMaxGlobal-Live 4.25 × 48 FPMarketsLLC-Live 5.55 × 84 RoboForex-Pro 6.32 × 82 FBS-Real 7.00 × 2 XMGlobal-MT5 2 10.00 × 2 Weltrade-Real 13.34 × 318