Mr Kankawee Koenpa

OSPiOnic

Mr Kankawee Koenpa
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 19%
TopFXGlobal-Live Server
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
38 (97.43%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (2.56%)
En iyi işlem:
4.77 USD
En kötü işlem:
-4.37 USD
Brüt kâr:
48.65 USD (1 676 pips)
Brüt zarar:
-4.37 USD (3 621 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (48.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.65 USD (38)
Sharpe oranı:
0.97
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
10.13
Alış işlemleri:
25 (64.10%)
Satış işlemleri:
14 (35.90%)
Kâr faktörü:
11.13
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
1.28 USD
Ortalama zarar:
-4.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.37 USD (1)
Aylık büyüme:
19.38%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.37 USD (1.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.37% (4.37 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF. 6
GBPAUD. 5
AUDUSD. 4
NZDCAD. 4
AUDNZD. 4
EURAUD. 3
AUDCAD. 3
GBPCAD. 3
USDCAD. 2
EURCAD. 2
EURNZD. 1
GBPUSD. 1
ETHUSD. 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF. 12
GBPAUD. 6
AUDUSD. 8
NZDCAD. 4
AUDNZD. 5
EURAUD. 3
AUDCAD. 6
GBPCAD. 2
USDCAD. 1
EURCAD. 3
EURNZD. 0
GBPUSD. 1
ETHUSD. -4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF. 167
GBPAUD. 345
AUDUSD. 111
NZDCAD. 172
AUDNZD. 186
EURAUD. 161
AUDCAD. 147
GBPCAD. 154
USDCAD. 51
EURCAD. 136
EURNZD. 17
GBPUSD. 29
ETHUSD. -3.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.77 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +48.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TopFXGlobal-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.26 20:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
