İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
38 (97.43%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (2.56%)
En iyi işlem:
4.77 USD
En kötü işlem:
-4.37 USD
Brüt kâr:
48.65 USD (1 676 pips)
Brüt zarar:
-4.37 USD (3 621 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (48.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.65 USD (38)
Sharpe oranı:
0.97
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
10.13
Alış işlemleri:
25 (64.10%)
Satış işlemleri:
14 (35.90%)
Kâr faktörü:
11.13
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
1.28 USD
Ortalama zarar:
-4.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.37 USD (1)
Aylık büyüme:
19.38%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.37 USD (1.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.37% (4.37 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF.
|6
|GBPAUD.
|5
|AUDUSD.
|4
|NZDCAD.
|4
|AUDNZD.
|4
|EURAUD.
|3
|AUDCAD.
|3
|GBPCAD.
|3
|USDCAD.
|2
|EURCAD.
|2
|EURNZD.
|1
|GBPUSD.
|1
|ETHUSD.
|1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF.
|12
|GBPAUD.
|6
|AUDUSD.
|8
|NZDCAD.
|4
|AUDNZD.
|5
|EURAUD.
|3
|AUDCAD.
|6
|GBPCAD.
|2
|USDCAD.
|1
|EURCAD.
|3
|EURNZD.
|0
|GBPUSD.
|1
|ETHUSD.
|-4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF.
|167
|GBPAUD.
|345
|AUDUSD.
|111
|NZDCAD.
|172
|AUDNZD.
|186
|EURAUD.
|161
|AUDCAD.
|147
|GBPCAD.
|154
|USDCAD.
|51
|EURCAD.
|136
|EURNZD.
|17
|GBPUSD.
|29
|ETHUSD.
|-3.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.77 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +48.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TopFXGlobal-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
