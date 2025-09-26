SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Best the Best 1
Sergey Gerasimov

Best the Best 1

Sergey Gerasimov
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -51%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
10 (31.25%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (68.75%)
En iyi işlem:
5.14 USD
En kötü işlem:
-5.51 USD
Brüt kâr:
26.56 USD (3 089 pips)
Brüt zarar:
-52.04 USD (5 796 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (11.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.34 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.19
Alım-satım etkinliği:
45.73%
Maks. mevduat yükü:
94.97%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
13 (40.63%)
Satış işlemleri:
19 (59.38%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-0.80 USD
Ortalama kâr:
2.66 USD
Ortalama zarar:
-2.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-15.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.30 USD (7)
Aylık büyüme:
-50.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.42 USD
Maksimum:
34.34 USD (66.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.14% (34.34 USD)
Varlığa göre:
36.99% (9.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 7
USDCAD 5
USDCHF 4
EURCAD 4
EURUSD 4
GBPAUD 4
CADJPY 2
USDJPY 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -3
USDCAD -4
USDCHF -7
EURCAD 7
EURUSD -5
GBPAUD -9
CADJPY 0
USDJPY -4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -240
USDCAD -581
USDCHF -566
EURCAD 1K
EURUSD -476
GBPAUD -1.3K
CADJPY -53
USDJPY -584
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.14 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +11.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
Ava-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
DooFintech-Live 5
0.31 × 13
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.48 × 25323
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live 6
0.69 × 401
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.71 × 3813
ICMarketsSC-Live19
0.78 × 291
ICMarketsSC-Live03
0.79 × 758
32 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.09 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 08:38
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 20:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 18:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.06 08:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.06 07:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.02 20:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 19:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 14:09
Share of trading days is too low
2025.10.01 14:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 12:59
Share of trading days is too low
2025.10.01 12:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.26 20:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 20:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 20:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.26 20:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 20:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Best the Best 1
Ayda 30 USD
-51%
0
0
USD
25
USD
2
0%
32
31%
46%
0.51
-0.80
USD
66%
1:500
