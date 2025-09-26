- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
10 (31.25%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (68.75%)
En iyi işlem:
5.14 USD
En kötü işlem:
-5.51 USD
Brüt kâr:
26.56 USD (3 089 pips)
Brüt zarar:
-52.04 USD (5 796 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (11.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.34 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.19
Alım-satım etkinliği:
45.73%
Maks. mevduat yükü:
94.97%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
13 (40.63%)
Satış işlemleri:
19 (59.38%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-0.80 USD
Ortalama kâr:
2.66 USD
Ortalama zarar:
-2.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-15.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.30 USD (7)
Aylık büyüme:
-50.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.42 USD
Maksimum:
34.34 USD (66.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.14% (34.34 USD)
Varlığa göre:
36.99% (9.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|5
|USDCHF
|4
|EURCAD
|4
|EURUSD
|4
|GBPAUD
|4
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-3
|USDCAD
|-4
|USDCHF
|-7
|EURCAD
|7
|EURUSD
|-5
|GBPAUD
|-9
|CADJPY
|0
|USDJPY
|-4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-240
|USDCAD
|-581
|USDCHF
|-566
|EURCAD
|1K
|EURUSD
|-476
|GBPAUD
|-1.3K
|CADJPY
|-53
|USDJPY
|-584
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.14 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +11.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
DooFintech-Live 5
|0.31 × 13
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.48 × 25323
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.69 × 401
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.71 × 3813
|
ICMarketsSC-Live19
|0.78 × 291
|
ICMarketsSC-Live03
|0.79 × 758
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-51%
0
0
USD
USD
25
USD
USD
2
0%
32
31%
46%
0.51
-0.80
USD
USD
66%
1:500