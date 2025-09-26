SinyallerBölümler
Alessio Cannas

CNS XAUUSD FLIP BASIC

Alessio Cannas
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
25 (89.28%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (10.71%)
En iyi işlem:
4.08 EUR
En kötü işlem:
-0.99 EUR
Brüt kâr:
25.64 EUR (2 422 pips)
Brüt zarar:
-1.85 EUR (215 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (9.50 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
9.50 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.88
Alım-satım etkinliği:
8.19%
Maks. mevduat yükü:
9.29%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
24.03
Alış işlemleri:
28 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
13.86
Beklenen getiri:
0.85 EUR
Ortalama kâr:
1.03 EUR
Ortalama zarar:
-0.62 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.99 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.99 EUR (1)
Aylık büyüme:
11.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.99 EUR (0.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.45% (0.99 EUR)
Varlığa göre:
6.31% (14.96 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-STD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-STD 27
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-STD 2.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.08 EUR
En kötü işlem: -1 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +9.50 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.99 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🔹 CNS XAUUSD FLIP BASIC è un software studiato per lavorare in modalità scalping intelligente, cioè con operazioni rapide e mirate su piccoli movimenti di mercato.

🔹 L’obiettivo principale è la sicurezza del capitale, per questo il sistema evita volutamente i momenti di alta volatilità, quando i movimenti sono troppo imprevedibili.

🔹 In questo modo lavora solo in condizioni più stabili, gestendo il rischio in maniera attenta e costante, così da ottenere profitti graduali ma solidi, senza esposizioni eccessive.

👉 Perfetto per chi parte con piccoli capitali e vuole un approccio semplice, automatico e sicuro.


İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.