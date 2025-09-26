- Büyüme
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
3 (15.78%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (84.21%)
En iyi işlem:
0.22 USD
En kötü işlem:
-2.75 USD
Brüt kâr:
0.25 USD (246 pips)
Brüt zarar:
-7.52 USD (3 876 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (0.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.24 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.59
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
99.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
3 (15.79%)
Satış işlemleri:
16 (84.21%)
Kâr faktörü:
0.03
Beklenen getiri:
-0.38 USD
Ortalama kâr:
0.08 USD
Ortalama zarar:
-0.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-6.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.67 USD (13)
Aylık büyüme:
-15.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.27 USD
Maksimum:
7.27 USD (15.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.63% (7.27 USD)
Varlığa göre:
10.18% (4.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|9
|.US30Cash
|5
|USDJPY
|3
|NVDA
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|.USTECHCash
|-2
|.US30Cash
|-3
|USDJPY
|-1
|NVDA
|-1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|.USTECHCash
|-1.7K
|.US30Cash
|-1.7K
|USDJPY
|-96
|NVDA
|-88
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.22 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +0.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
RoboForex-ECN
|0.55 × 65
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
ClonTrader-Live
|2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 73
FusionMarkets-Live
|5.00 × 1
Exness-MT5Real10
|5.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
|7.50 × 2
OctaFX-Real2
|7.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 24
FBS-Real
|10.00 × 1
FXGT-Live
|11.50 × 2
Manual trading
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-16%
0
0
USD
USD
39
USD
USD
1
0%
19
15%
100%
0.03
-0.38
USD
USD
16%
1:500