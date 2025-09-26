SinyallerBölümler
Duc Thao Nguyen

Gold Fx Exness

Duc Thao Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 46%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
242
Kârla kapanan işlemler:
146 (60.33%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (39.67%)
En iyi işlem:
7.11 USD
En kötü işlem:
-5.92 USD
Brüt kâr:
305.25 USD (2 368 019 pips)
Brüt zarar:
-174.99 USD (955 193 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (106.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.75 USD (38)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
98.00%
Maks. mevduat yükü:
100.53%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
257
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.28
Alış işlemleri:
146 (60.33%)
Satış işlemleri:
96 (39.67%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
2.09 USD
Ortalama zarar:
-1.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
43 (-48.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-86.37 USD (24)
Aylık büyüme:
45.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
102.06 USD (22.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.34% (102.06 USD)
Varlığa göre:
14.34% (42.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 204
XAUUSD 38
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 63
XAUUSD 67
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 1.3M
XAUUSD 67K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.11 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +106.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
63 daha fazla...
İnceleme yok
İnceleme yok
2025.09.28 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 18:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.26 17:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 17:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Fx Exness
Ayda 33 USD
46%
0
0
USD
260
USD
1
0%
242
60%
98%
1.74
0.54
USD
29%
1:200
