İşlemler:
242
Kârla kapanan işlemler:
146 (60.33%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (39.67%)
En iyi işlem:
7.11 USD
En kötü işlem:
-5.92 USD
Brüt kâr:
305.25 USD (2 368 019 pips)
Brüt zarar:
-174.99 USD (955 193 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (106.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.75 USD (38)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
98.00%
Maks. mevduat yükü:
100.53%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
257
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.28
Alış işlemleri:
146 (60.33%)
Satış işlemleri:
96 (39.67%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
2.09 USD
Ortalama zarar:
-1.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
43 (-48.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-86.37 USD (24)
Aylık büyüme:
45.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
102.06 USD (22.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.34% (102.06 USD)
Varlığa göre:
14.34% (42.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|204
|XAUUSD
|38
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|63
|XAUUSD
|67
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|1.3M
|XAUUSD
|67K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
