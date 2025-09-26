SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold xScalper
Duc Hoang Vu

Gold xScalper

Duc Hoang Vu
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
87
Kârla kapanan işlemler:
38 (43.67%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (56.32%)
En iyi işlem:
64.46 USD
En kötü işlem:
-44.13 USD
Brüt kâr:
749.98 USD (224 525 pips)
Brüt zarar:
-749.85 USD (226 142 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (35.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.11 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
181.42%
Maks. mevduat yükü:
94.34%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
88
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
46 (52.87%)
Satış işlemleri:
41 (47.13%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
19.74 USD
Ortalama zarar:
-15.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-188.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-188.38 USD (8)
Aylık büyüme:
0.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
102.61 USD
Maksimum:
197.06 USD (49.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.68% (137.73 USD)
Varlığa göre:
16.14% (68.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 58
BTCUSD 17
US500 11
USDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3
BTCUSD 47
US500 -49
USDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -12K
BTCUSD 22K
US500 -12K
USDJPY -25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.46 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +35.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -188.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
12.71 × 86
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.29 12:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 12:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 10:54
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 10:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 08:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 08:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 01:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 01:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 00:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 23:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.28 23:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 21:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.28 21:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 11:24
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.28 11:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 16:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 14:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold xScalper
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
226
USD
1
0%
87
43%
181%
1.00
0.00
USD
53%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.